Disney gaat samenwerken met Afrikaanse makers

Disney heeft een samenwerking met een Afrikaans animatiebureau, Kugali, aangekondigd. Gezamenlijk presenteerden ze een nieuwe sciencefiction serie, die Iwájú gaat heten.

Iwájú, wat 'toekomst' betekent, speelt zich af in de Nigeriaanse stad Lagos. Het gaat over thema's als klassenongelijkheid en de moeite die het kost om daar verandering in te brengen.

Jennifer Lee, de creatief directeur van Walt Disney Studios, zegt over de samenwerking met de makers van Kugali: "Het was de droom van drie getalenteerde striptekenaars om Afrikaanse verhalen, gemaakt door Afrikanen, aan de wereld te laten zien. Hun talent om culturele diversiteit en de stemmen van het hele continent in hun verhalen te laten horen, is overweldigend."

De magie van Disney

Twee jaar geleden begonnen Hamid Ibrahim uit Uganda en Ziki Nelson en Tolu Olowofoyeku uit Nigeria het bedrijf Kugali. Inspiratie voor hun verhalen halen ze uit eeuwenoude Afrikaanse tradities. Die brengen ze opnieuw tot leven met augmented reality, Afrikaanse stripboeken en straks in de nieuwe serie.

Het team van Kugali was vastbesloten de concurrentie aan te gaan met Disney, zeiden ze in een interview met de BBC. Met die woorden trokken ze de aandacht van het Amerikaanse animatiebedrijf. In plaats van de strijd met elkaar aan te gaan, bundelen ze nu hun krachten. "Hiermee combineren we de magie en de expertise van Disney met de authentieke vorm van verhalen vertellen van Kugali, zegt Nelson.

Afrofuturisme

Het is voor het eerst dat Disney samen met Afrikaanse makers werkt aan een geanimeerde serie die zich afspeelt op het Afrikaanse continent. De makers vonden het hoog tijd dat er verandering kwam in het traditionele sciencefiction-genre. "Het is opvallend dat er daarin bijna geen zwarte personages te vinden zijn. Het was alsof we daarmee de boodschap wilden doorgeven dat er in de toekomst geen zwarte mensen meer leven," vertelde Nelson in 2019 in een interview met de BBC.

Samen met muzikanten en schrijvers begon het team van Kugali te werken aan een nieuw filmgenre; Afrofuturisme. Hierin worden de raakvlakken tussen de Afrikaanse diasporacultuur en de technologie van de toekomst verkend. "Om te laten zien dat er wel degelijk zwarte mensen in de toekomst zijn", zegt Nelson.

De serie Iwájú is vanaf 2022 te zien via het Disney+ kanaal.