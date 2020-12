Roosje Hindeloopen wordt na 125 jaar Hofleverancier

De relatie tussen Roosje Hindeloopen en het Koninklijk Huis gaat ver terug, zegt Stallmann. Al in 1890 deed koningin Emma de eerste aankoop in het Friese stadje, memoreert hij. In 1901 kocht zij een aantal handgemaakte kasten. En in 1938 zamelde een groep Friese vrouwen geld in om kindermeubels aan te kopen ter gelegenheid van de geboorte van prinses Beatrix.

Krediet aan mijn voorouders

Het predicaat Hofleverancier is dus een erkenning voor vier generaties meubelmakers, zegt Stallmann, Om te beginnen natuurlijk voor Arend Roosje, die - hoewel opgeleid als scheepstimmerman - de eerste was die zich eind negentiende eeuw bekwaamde in schilder- en houtsnijwerk. Het begin van een lange traditie die tot op de dag van vandaag voortduurt.