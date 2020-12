Weer explosie bij Poolse supermarkt Beverwijk

In Beverwijk is opnieuw een explosie geweest bij een Poolse supermarkt in winkelcentrum Beverhof. Het gaat om dezelfde Biedronka-winkel die woensdagochtend ook al werd getroffen. De politie heeft nog geen idee van de daders.

Door de ontploffing is de gevel fors beschadigd, zegt de politie. Enkele platen zijn naar beneden gekomen en terechtgekomen in de centrale ruimte van het winkelcentrum.

De explosie gebeurde rond 04.30 uur. Een groot deel van de omgeving is afgezet door de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie en de forensische opsporing zijn ingezet.

Vlak bij de Beverhof werd een brandende auto gevonden, in de buurt van de ingang van de Velsertunnel in Velsen-Noord. De politie onderzoekt of die wagen iets te maken heeft met de explosie, maar dat de auto daar gevonden is, is volgens een politiewoordvoerder "zeker opvallend".