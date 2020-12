Automobilist rijdt in op Black Lives Matter-demonstratie New York

In New York is een automobilist ingereden op deelnemers aan een Black Lives Matter-demonstratie. Daarbij raakten zes mensen gewond. De verwondingen zouden niet levensbedreigend zijn.

Het is onduidelijk of er opzet in het spel is. De vrouwelijke bestuurder wordt ondervraagd door de politie. Het incident gebeurde rond 16.00 uur lokale tijd in Manhattan. Er waren zo'n vijftig mensen op het moment van de aanrijding aanwezig op de plek van het ongeval.

Op beelden is te zien dat de auto, een BMW, een beschadigde voorruit heeft.