Thuis bevallen valt voortaan onder Nederlands erfgoed

Folkloredans en aflegrituelen

Ook de uitvoering van de Matthäus Passion in de Grote Kerk van Naarden, Afro-Surinaamse aflegrituelen, en levende Nederlandse folkloredans worden toegevoegd aan de lijst van immaterieel erfgoed.

Verder is de Surinaams-Javaanse gamelantraditie aan de lijst toegevoegd. Gamelan is een verzameling van percussie-instrumenten die worden bespeeld met de hand of met een knuppel of hamer.

Tenslotte is ook de Cramignon aan het erfgoed toegevoegd. Dat is een rondedans die in een klein aantal dorpen in de grensstreek tussen Limburg en België wordt uitgevoerd.