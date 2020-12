'Kappertoerisme': Belgen met 'uitgroei van 3 centimeter' naar Nederlandse kappers

Margiela hoeft niet bang te zijn dat hij klanten kwijtraakt. Want je merkt dat de Belgische klant echt een tijdelijke is, zegt Schoutese uit Maastricht. "Ze houden heel erg vast aan: mijn kapper doet het zus of zo. Als het daar weer opengaat, komen ze echt niet meer terug. Dan gaan ze gewoon in de buurt."

Dat herkent een kapper uit Zeeuws Vlaanderen, die liever anoniem wil blijven. "De Belgische klanten vertellen mij hoe ik het moet doen. Het grootste deel woont zo ver weg, die klanten komen niet nog een keer."

Kopje koffie

De kapper in het zuidelijkste puntje van Zeeland zegt dat sommige Vlaamse klanten het kappersbezoek inmiddels zien als uitje. "Laatst moest ik een afspraak van een Belgische klant annuleren omdat mijn werknemer ziek was. Reageerde ze helemaal gepikeerd omdat ze een hotelovernachting erbij had geboekt. Ze wilde ook nog een hapje eten hier." Of de klanten nemen hun partner mee, terwijl dat tegen de regels is. "Dan willen ze een kopje koffie hier drinken."

De ondernemer krijgt naar eigen zeggen ruim tien telefoontjes per week van potentiële nieuwe klanten, die worden doorverwezen via kappers in Sluis, die het veel te druk hebben. "In de basis willen wij deze klanten gewoon helpen. Ze zijn zeer welkom. Wij vragen ze alleen om begrip te hebben voor onze situatie en dat eigen klanten voor gaan. Vaak snappen ze dat niet en zijn ze geïrriteerd."

Mega-uitgroei

Borrenbergs in Luyksgestel is juist wel blij met de drukte. De lockdown van het voorjaar heeft hard toegeslagen. "Die sluiting heeft ons heel veel spaargeld gekocht. We zijn blij dat we nu deze extra slag kunnen maken."

En soms komen de klanten net op tijd, zegt Schoutese. "Met een mega-uitgroei of met een kapsel waarbij ze zelf de schaar hebben gepakt. Dan is het goed dat ze langskomen, want gelukkig kunnen we dat dan nog net op tijd herstellen."