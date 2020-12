Door hele land fors meer agenten op de been tijdens jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling zullen door het hele land bijna twee keer zo veel agenten als vorig jaar worden ingezet. Dat heeft de korpsleiding van de landelijke politie gezegd. Om hoeveel agenten het precies gaat, zal per regio verschillen.

De driehoek van burgemeester, politie en justitie bepaalt per regio hoeveel agenten er extra nodig zijn. Volgens de landelijke politie wordt ervoor gekozen om fors meer mankracht in te zetten vanwege de beperkende coronamaatregelen en de maatschappelijke onvrede daarover.

Om te zorgen dat rond de jaarwisseling genoeg politiemensen beschikbaar zijn, worden sommige verloven dit jaar niet toegekend of ingetrokken. Vakbond NPB laat weten dat momenteel overal mensen "vandaan geschraapt" worden. Ook zal de politie andere taken waarschijnlijk laten liggen. Wel scheelt het, zo zegt een woordvoerder, dat er dit jaar minder grote evenementen zullen zijn.

In Amsterdam gaat het in ieder geval om een verdubbeling van het aantal politiemensen. De Amsterdamse hoofdcommissaris Frank Paauw maakt zich zorgen over het vuurwerkverbod in combinatie met corona, zegt hij tegen stadszender AT5. Paauw gaat uit van een "moeilijke nacht", omdat er geen alternatieven zijn voor feestjes. "De lontjes zullen korter zijn, mensen hebben toch het gevoel dat Oud en Nieuw ze ontnomen is."

Kindervuurwerk

Om de handhaving komende jaarwisseling eenvoudiger te maken, heeft de politie er bij het kabinet voor gepleit om ook kindervuurwerk te verbieden. "Voor het overzicht in de handhaving hadden we het liefst gezien dat er helemaal geen vuurwerk werd afgestoken", zegt Ruud Verkuijlen, coördinator van de jaarwisseling bij de politie, tegen Nu.nl. Hij wijst erop dat als al het vuurwerk was verboden, dit had geleid tot een "rustiger straatbeeld".

Kindervuurwerk vormt de categorie F1, wat betekent dat het het hele jaar door kan worden gekocht door mensen ouder dan 12 jaar. Behalve sterretjes en knaltouwtjes vallen ook Bengaals vuur en verschillende soorten fonteinen en grondbloemen hieronder.

Vanwege Europese wetgeving is F1-vuurwerk niet zomaar te verbieden. "F1-vuurwerk kan niet door lidstaten worden ingeperkt", schreef minister Grapperhaus eerder in een toelichting op het algeheel vuurwerkverbod. Bij F2-vuurwerk (consumentenvuurwerk) en F3-vuurwerk (knalvuurwerk, vuurpijlen) kan dat wel. Beide soorten zijn dit jaar voor het eerst verboden.