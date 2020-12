Basisschoolleerling vindt geladen vuurwapen in speeltuin Vlaardingen

Een leerling van een basisschool in Vlaardingen heeft vanmiddag in een speeltuin een geladen vuurwapen gevonden. Tijdens het buitenspelen in de pauze zag het kind het wapen liggen.

De politie werd direct ingeschakeld. "Gelukkig was de leerling zo verstandig om het wapen niet aan te raken en de vondst te melden bij de school", zegt een woordvoerder van de politie tegen Rijnmond.

De agent die het wapen opraapte zag dat het vuurwapen geladen was. "Stel dat de kinderen ermee waren gaan spelen, dan had dit heel anders af kunnen lopen", zegt de woordvoerder.

Schiettoets

Het wapen is meegenomen voor onderzoek, waarbij ook wordt gekeken naar dna en vingerafdrukken. "Daarnaast zullen we ook schiettoetsen doen", zegt de woordvoerder. "Elk wapen laat een uniek spoor van krassen achter op munitie. Als we zo'n schiettoets doen kunnen we de hulzen vergelijken met hulzen die bij eerdere misdrijven zijn gevonden."

De politie hoopt zo te kunnen achterhalen of het wapen is gebruikt bij een misdrijf.