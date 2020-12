'Aanklachten over opbreken Facebook groot en belangrijk moment'

Een jaar geleden noemde topman Mark Zuckerberg het opbreken van Facebook nog een "existentieel" gevaar. Met twee aanklachten van gisteravond komt deze mogelijkheid wel een stap dichterbij. Het sociale netwerk wordt ervan beschuldigd een illegaal monopolie te hebben op de markt van sociale media en dat moet worden doorbroken.

Het monopolie zou Facebook hebben vergaard door het kopen van Instagram en WhatsApp. "Hierdoor kon het bedrijf bedreigingen voor zijn positie uit de weg ruimen", schrijft de Amerikaanse mededingingswaakhond FTC. Ook een samenwerkingsverband van 48 openbaar aanklagers van Amerikaanse staten heeft naar de zaak gekeken. Zij trekken dezelfde conclusie.

De meest in het oog springende oplossing waarover wordt gesproken: het verkopen van de twee immens populaire diensten. Een idee waar al veel langer over wordt gesproken en dat wordt gezien als een zwaar middel.

Opbreken bedrijf is jaren geleden

"De zaken betekenen een belangrijk moment in de verschuiving van hoe in de VS tegen de macht van technologiebedrijven wordt aangekeken", zegt hoogleraar mededingingsrecht Anna Gerbrandy van de Universiteit Utrecht. Ze tekent daarbij aan dat in de VS al eerder bedrijven zijn opgebroken, maar dat dit decennia geleden voor het laatst is gebeurd.