Kaag: bij aantreden geïnformeerd over #MeToo-zaak 'van jaren geleden'

Het is voor Kaag niet helemaal duidelijk of het dezelfde zaak is waar vandaag ophef over ontstond, na een anonieme getuigenis gisteravond op internet. Een persoon, naar eigen zeggen een vrouwelijk D66-lid, beschuldigt Van Drimmelen daarin van seksuele intimidatie van haar en andere vrouwen binnen de partij.

Van Drimmelen is oud-voorzitter van de talentencommissie van D66 en wordt gezien als belangrijk strateeg achter de schermen. Kaag zegt hem te kennen, maar ontkent dat hij een vooraanstaande adviseur van haar is. Ze heeft met hem nooit gesproken over de zaak waarvan ze in januari op de hoogte is gesteld.

Van Drimmelen zelf herkent zich absoluut niet in het beeld dat de anonieme auteur schetst. Hij werkt mee aan het externe onderzoek dat Kaag heeft aangekondigd en ziet de uitkomst met vertrouwen tegemoet.

Bij het adviesbureau waar hij mede-eigenaar van is, heeft hij zijn taken lopende het onderzoek overgedragen aan zijn collega's. Op de website van het bureau staat dat Van Drimmelen "zich hierin kan vinden".

Nooit benaderd

De anonieme klager stelt ook dat het probleem breder speelt binnen D66. Het zou algemeen bekend zijn dat Tweede Kamerleden, oud-partijleiders en strategen achter die partijleiders zich zich "veelvuldig zouden storten op stagiaires en vrouwen met ambitie in de partij".

"Ik herken dat beeld niet", reageert Kaag. Niemand heeft haar ooit benaderd met dit soort verhalen. "Maar dat wil niet zeggen dat je blind moet zijn voor het risico dat het een ander wel overkomt."