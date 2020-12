Slob: vooral armere kinderen de dupe van vervallen eindtoets

Leerlingen in groep 8 hebben vorig schooljaar gemiddeld een lager schooladvies gekregen, omdat de eindtoets vanwege corona niet doorging. Met name kinderen uit armere gezinnen, zijn daar de dupe van geworden, schrijft minister Slob aan de Tweede Kamer. Zij zijn vaker onder hun niveau in het voortgezet onderwijs geplaatst.

Voor de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs bewijst dit dat alleen een schooladvies van een leraar niet voldoende is. Leerlingen moeten de kans krijgen om door middel van een eindtoets te laten zien dat zij onderschat zijn en misschien toch meer aankunnen.

'Objectief tweede gegeven'

"Dit laat zien dat de eindtoets belangrijk is als objectief tweede gegeven", schrijft Slob in een brief. "Het baart me zorgen dat leerlingen lagere adviezen hebben gekregen. Dit treft vooral leerlingen die toch al minder kansen hebben in het leven."

Volgens de minister zijn meer leerlingen dan anders uiteindelijk op een hoger niveau geplaatst dan hun schooladvies aangaf, waardoor het voor hen minder uitmaakte. Maar dat geldt niet voor kinderen uit armere gezinnen. Hij heeft met de middelbare scholen afgesproken om de brugklassers dit jaar extra goed te volgen.