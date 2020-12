ECB trekt vanwege corona de portemonnee verder open

De Europese Centrale Bank trekt nog meer geld uit om de economische gevolgen van de coronacrisis te bezweren. Het speciale corona-aankoopprogramma wordt met 500 miljard euro uitgebreid, naar 1850 miljard euro. Het opkoopprogramma zal bovendien langer doorlopen, ten minste tot maart 2022.

Met het geld koopt de ECB staats- en bedrijfsobligaties zodat er voldoende geld in omloop blijft om de investeringen op peil te houden. Al laat de ECB de rentes voor banken ongewijzigd, met het aankoopprogramma wordt de marktrente vanzelf naar beneden gedrukt.

De ECB wil het geld ook langer in omloop houden, door aflopende obligaties meteen weer in te ruilen voor nieuwe, zeker tot het eind van 2023. Verder wordt ook het loket waarbij banken goedkoop geld kunnen lenen verder opengesteld. De zogenoemde TLTRO-III-faciliteit blijft een jaar langer open, tot juni 2022. En ook de gunstige voorwaarden die in de coronacrisis zijn ingevoerd, waardoor banken meer geld kunnen lenen, blijven langer van kracht.

Los van het speciale corona-opkoopprogramma koopt de ECB maandelijks nog altijd voor zo'n 20 miljard euro aan obligaties op. Ook dat blijft de centrale bank voorlopig doen. In een persbericht staat dat de economische situatie nog altijd zeer onzeker is, zolang onduidelijk blijft hoe de pandemie zich zal ontwikkelen en wat de vaccinaties voor invloed hebben.

Vanmiddag licht president Christine Lagarde de maatregelen toe.