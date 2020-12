Smartegeld in aardbevingsgebied ook voor kinderen

Niet iedereen die emotioneel heeft geleden onder de aardbevingen komt in aanmerking voor de schadevergoeding. "Er moet sprake zijn van ernstig leed", zegt Kortmann. De aanvragen worden individueel behandeld en het proces gaat daarom flink wat tijd in beslag nemen. Aanvankelijk zou het loket op 1 november opengaan, maar dat is uitgesteld naar het voorjaar.

"Er kunnen wel 50.000 aanvragen komen", schat Kortmann. "Gezien het Nederlands recht is het wel goed om te beseffen dat niet iedere aanvraag gehonoreerd kan worden. We zijn in Nederland erg terughoudend met de toekenning en ook de omvang van de bedragen is in vergelijking met bijvoorbeeld Amerika laag."