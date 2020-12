A7 bij Groningen dicht na ongeluk met 7000 kippen

De A7 is bij Groningen dicht in de richting van Heerenveen vanwege een ongeval met een vrachtwagen met kippen. Het voertuig is in een sloot gereden.

In de vrachtwagen zaten 7000 kippen. Volgens Rijkswaterstaat leven de vogels nog en zijn ze overgeheveld naar een andere vrachtwagen.

De verkeersdienst is begonnen met de berging van de vrachtwagen.

Zware bergers en een takelwagen zijn ingezet om het voertuig uit de sloot te takelen.