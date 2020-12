Britse familie graaft bij tuinieren schat op van Hendrik VIII

Een familie in het Zuid-Engelse district New Forest is bij het tuinieren op een bijzondere schat gestuit. Ze vonden tientallen gouden munten uit de tijd van koning Hendrik VIII. De vondst heeft omgerekend een waarde van zo'n 14.000 pond (ruim 15.000 euro).

Het gaat om 63 gouden munten en een zilveren uit de 15de en 16de eeuw. De vondst is extra bijzonder, omdat er op een aantal munten de voorletters staan van vrouwen van Hendrik VIII: Catharina van Aragon (K), Anna Boleyn (A) en Jane Seymour (I).

Het is onduidelijk waarom enkel de voorletters van de vrouwen zijn gebruikt. De vorst staat onder meer bekend om zijn bijzondere geschiedenis wat huwelijken betreft: hij had zes vrouwen en onthoofdde twee van hen.

Meer dan een jaarinkomen

De schat werd vermoedelijk begraven in 1540. Degene die dat deed, was waarschijnlijk erg rijk, schrijft de Britse krant The Guardian. De totale waarde kwam toen neer op 24 pond. "Dat was heel veel geld in die tijd, meer dan het jaarlijkse inkomen van een gemiddeld persoon", zegt curator Barrie Cook van het British Museum tegen de krant.

Vanwege de coronacrisis zijn er volgens The Guardian dit jaar in het Verenigd Koninkrijk meer schatten in tuinen opgegraven dan normaal. Alleen al gedurende de Britse lockdown tussen maart en mei werden ruim 6000 archeologische vondsten gemeld bij het Britse museum. Vaak werden ze met hulp van een metaaldetector gevonden.

Mensen hebben meer tijd doorgebracht in hun tuin, zegt Ian Richardson, die gaat over de schatten in het museum. Dat resulteerde in "complete onverwachte archeologische ontdekkingen".