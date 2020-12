Onderzoek op Noordzee na melding overboord geslagen containers

Begin januari 2019 verloor de MSC Zoe, één van de grootste containerschepen van de wereld, 342 containers boven de Waddeneilanden. Nog altijd worden er restanten gevonden van de inhoud van de containers.

"Niet weer dit. We maken ons grote zorgen. We weten heel weinig op dit moment. Hopelijk loopt het goed af", zegt Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog, tegen RTV Noord.

"Er wordt nu uitgezocht wat er precies is gebeurd. Op de MSC Zoe hadden ze eerst ook niet door dat er containers overboord gevallen waren. Later werd dit pas duidelijk", zegt Van Gent. "Ik maak me echt zorgen over wat er in die containers zit. Zijn ze nog heel? Het antwoord op die vragen zal nog wel even duren vrees ik."