Weer ontploffing in Poolse supermarkt, nu in Beverwijk

Er is opnieuw een ontploffing geweest bij een Poolse supermarkt, dit keer in het winkelcentrum Beverhof in Beverwijk. De gevel aan de achterkant van de supermarkt is beschadigd en stenen liggen op straat aan de kant van het Slangenwegje. De ontploffing was om 05.15 uur.

Volgens de politie is de supermarkt van dezelfde keten als de Biedronka in Aalsmeer. Daar was gisternacht een ontploffing. De politie onderzoekt of er een verband is.

Er is geen instortingsgevaar, zegt de politiewoordvoerder. Ook is er niemand gewond geraakt. Er wonen geen mensen bij het winkelcentrum.

De politie onderzoekt de veiligheid en doet een sporenonderzoek: