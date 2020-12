Nederlandse studenten winnen Europese ruimtehoofdprijs

Het systeem moet nog in de praktijk getest worden, nadat de afgelopen maanden het prototype gebouwd werd vanuit een Delftse studentenkamer. Maar volgens de jury is het idee veelbelovend. Reef Support gebruikt het prijzengeld van 10.000 euro om het team uit te breiden en het systeem te testen met hulp van partners. Het bedrijf wil pilots opzetten in de Noordzee, Caraïbisch Nederland en Indonesië.

Dat Runhaar en zijn team het nieuws niet kregen op een feestelijk gala, maar via een livestream voelt voor hem inmiddels vertrouwd. "Ons hele bedrijf is opgezet in coronatijd, we doen niets anders dan videomeetings." Al scheelt het dat een deel van het team bij elkaar in het studentenhuis woont. "Dat maakt samen juichen wel net iets leuker."

