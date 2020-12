Foutje bij slopen windmolen Eemshaven, deel turbine stort neer

Bij het slopen van een windmolen in de Eemshaven is gistermiddag iets misgegaan. Op een video is te zien hoe een deel van de windturbine neerstort.

Aan de dijk bij de Eemshaven worden verschillende verouderde windturbines gesloopt. Een sloopkogel zou maandag de turbine verkeerd hebben geraakt. Daardoor kwam hij volgens een werknemer op zonnepanelen en een container terecht, meldt RTV Noord.

Dit zijn de beelden van het instorten: