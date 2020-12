Tata Steel investeert 300 miljoen euro in milieumaatregelen

Tata Steel Nederland investeert 300 miljoen euro in het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Het bedrijf in IJmuiden zegt onmiddellijk te beginnen met projecten waarmee overlast wordt verminderd.

Omwonenden van de hoogovens van Tata hebben last van grafietregens, waardoor zwart stof neerslaat in de omgeving. Ook komt in de omgeving vaker longkanker voor dan gemiddeld in Nederland. Bewoners brengen dat in verband met de uitstoot van gevaarlijke stoffen door Tata.

Tata stopt 150 miljoen euro in een DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek. Die zorgt voor een verlaging van de uitstoot van stikstof (NOx). Ook wordt de uitstoot van fijnstof en zware metalen teruggebracht.

Een van de twee Kooksfabrieken krijgt een betere afdichting. Tata gaat er een nieuwe afzuigtechniek toepassen. Deze investering kost 50 miljoen euro.

"We zijn ervan overtuigd dat we hiermee een belangrijke stap voorwaarts zetten met een significante vermindering van uitstoot en overlast als resultaat", zegt bestuursvoorzitter Hans van den Berg van Tata Steel Nederland in een persbericht.

Lood en stikstof

Buurtbewoners reageren met gemengde gevoelens. Linda Valent van de Dorpsraad Wijk aan Zee: "Met de investering wordt tegemoetgekomen aan de eis van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport en aan ons als Dorpsraad. Dit is zeker een oplossing voor een deel van het probleem. Met name dat de Pelletfabriek wordt aangepakt. Die stoot lood en stikstof uit."

Maar de Dorpsraad heeft nog wel grote vraagtekens bij de aanpassingen van de twee Kooksfabriek. "Het grote probleem bij deze fabriek is de uitstoot van kankerverwekkende troep met onder meer PAK's en benzeen."

Renovatie van de vijftig jaar oude fabriek is volgens de buurtbewoners al vaker aangekondigd, maar het is nooit goed gelukt. "Dus is het de vraag of het nu wel kan op korte termijn. Dit terwijl longkanker in de postcodegebieden rondom Tata aanmerkelijk meer voorkomt."

De aanpassingen bij Tata Steel vallen in een periode waarin het Zweedse staalbedrijf SSAB belangstelling toont voor een overname van Tata Steel Nederland.