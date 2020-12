Drie mogelijke 'pedojagers' opgepakt in Drenthe

De Drentse politie heeft twee 22-jarige mannen en een 29-jarige vrouw uit Emmen aangehouden op verdenking van bedreiging, vernieling en mishandeling. Het vermoeden bestaat dat het gaat om zogenoemde pedojagers.

Sinds augustus zijn er in de regio volgens de politie tien gevallen geweest waarbij mogelijk pedojagers betrokken waren. De belaagde mannen hadden meestal eerst contact met iemand die zich als minderjarige voordeed. In een chat werd daarna een afspraak gemaakt voor een ontmoeting. Op de afgesproken plek werden de mannen dan opgewacht, belaagd en mishandeld door één of meerdere personen.

De politie kon de verdachten oppakken door informatie van agenten over een voorval in november. Zij noteerden toen de namen van het drietal na een melding over het vernielen van een telefoon. Later werd duidelijk dat de eigenaar van het toestel slachtoffer was geworden van vernieling en mishandeling en dat er vermoedelijk sprake was geweest van pedojagen, meldt RTV Drenthe.

Het drietal zit vast op het politiebureau en wordt gehoord. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.