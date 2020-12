Ziekenhuizen onderzoeken of ook kinderen lang last houden van corona

De COPP2-studie is een vervolg op het COPP-onderzoek, dat nagaat wat de directe klachten zijn bij kinderen die met een corona-infectie in het ziekenhuis belanden. In de studie worden 120 kinderen onderzocht die sinds februari opgenomen zijn geweest vanwege een corona-infectie of met klachten op de polikliniek belandden, in 49 ziekenhuizen door het hele land.

Het gaat daarbij met name om kinderen tussen 0 en 2 jaar. Brackel: "We maken ons niet extra zorgen over corona ten opzichte van andere verkoudheidsvirussen. Kinderen hebben met name last van koorts en verkoudheidsklachten. Daarbij zijn ze soms benauwd en is opname nodig. Het is meestal niet zo dat ze net zoals volwassenen met een ernstige longontsteking worden opgenomen of zelfs op de IC terechtkomen. Ook komt het zelden voor dat opname nodig is vanwege een heftige ontstekingsreactie van het lichaam."

Bij het vervolgonderzoek vullen de ouders tussen de zes en twaalf maanden na de ziekenhuisopname van hun kind een vragenlijst in en worden in het ziekenhuis enkele metingen gedaan van de conditie van de longen. Bij kinderen ouder dan 6 jaar wordt een inspanningstest gedaan. En als een kind nog veel last heeft, kan ook een CT-scan van de longen gemaakt worden.

Afweerreactie

Van volwassenen is bekend dat ze ook langdurige klachten kunnen hebben als ze niet ernstig ziek zijn geweest en niet in het ziekenhuis zijn beland. In dit onderzoek wordt een vergelijkbare categorie kinderen, dus degenen die niet in het ziekenhuis terechtkwamen, niet meegenomen. Suzanne Terheggen-Lagro: "We zijn bezig om te kijken of ook naar die kinderen onderzoek kan komen. Onze hypothese is dat de langetermijngevolgen bij hen heel erg mee zullen vallen."

De onderzoekers willen bij deze groep kinderen ook onderzoek doen naar de afweerreactie. Terheggen-Lagro: "Welke, hoeveel en hoelang maken zij antistoffen aan? En verschilt dat bijvoorbeeld van kinderen die zich hebben laten testen met heel milde verkoudheidsklachten? Er is gewoon heel veel dat we over dit virus nog niet weten."