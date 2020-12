Asscher: iedereen garantie op werk, werkloosheid naar 0 procent

De Den Uyl-lezing wordt georganiseerd sinds 1988, één jaar na de dood van voormalig premier Joop den Uyl. Voor het uitspreken van de lezing worden "vooraanstaande personen uit het culturele, wetenschappelijke of politieke leven" gevraagd, zegt de organiserende stichting.

Volgens de PvdA is het de bedoeling dat de lezing een impuls is voor het progressieve denken over de samenleving. Vorig jaar was Eurocommissaris Frans Timmermans de spreker.