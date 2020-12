Onderzoek naar antisemitisme bij vakgroep Cliteur gestart

De Universiteit Leiden heeft een commissie van drie mensen samengesteld die onderzoek gaat doen naar beschuldigingen van antisemitisme binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De commissie wordt geleid door Geert Cortens, voormalig president van de Hoge Raad.

De universiteit begon het onderzoek na beschuldigingen dat Cliteur, die wordt gezien als de mentor van Thierry Baudet, jarenlang bedenkelijke uitspraken van Baudet had genegeerd.

Ophef

De beschuldigingen kwamen na de ophef rond Forum voor Democratie over antisemitische uitspraken binnen de jongerenorganisatie van de partij en antisemitische uitspraken die Baudet zelf zou hebben gedaan. Er zou een patroon van antisemitisme zijn ontstaan binnen FvD.

Die beschuldiging had ook betrekking op Cliteur, bij wie Baudet promoveerde. Cliteur was tot eind november lid van de Eerste Kamer voor de partij. Vervolgens kwamen er verhalen dat er ook sprake was van antisemitisme bij Cliteurs vakgroep binnen de rechtenfaculteit in Leiden.

Januari

De commissie gaat onderzoeken of er sprake is geweest van antisemitische uitspraken van Cliteur of een van zijn (oud-)medewerkers of (oud-)promovendi. Ook wordt onderzocht hoe de faculteit, als er inderdaad sprake was van antisemitisme, daarmee is omgegaan.

De commissie is inmiddels begonnen met haar werk. Het onderzoek moet in januari zijn afgerond.