Automobilist voor zestiende keer gepakt zonder rijbewijs

Een 39-jarige man is dit weekend in Oss voor de zestiende keer in twee jaar tijd betrapt op het rijden zonder rijbewijs. De politie heeft zijn auto in beslag genomen en dat was al voor de dertiende keer, meldt Omroep Brabant.

Een wijkagent zag de Poolse man zaterdagnacht rond 03.00 uur rijden. Omdat de politie inmiddels weet dat de man geen rijbewijs heeft, werd hij aan de kant gezet. Hij bleek onder invloed van harddrugs.

Tegen de man worden meerdere processen-verbaal opgemaakt. "Helaas kunnen wij niet meer doen dan de man blijven verbaliseren en zijn voertuigen in beslag nemen", stelt de politie. Alle vorige keren werden zijn auto's door de officier van justitie verbeurd verklaard en kreeg hij ze dus niet terug.