Kuipers verwacht stijging opnames en gaat niet uit van versoepeling rond Kerst

Belasting ziekenhuispersoneel rond Kerst

Sinds 23 november is de daling in het aantal opnames gestokt. "Die forse daling die we gehad hebben, die lijkt eigenlijk al een week of twee enigszins tot stilstand gekomen", zei Kuipers. Eerder zei Kuipers nog dat hij dacht dat er rond Kerstmis 1200 patiënten in de ziekenhuizen liggen. Nu verwacht hij dat het er meer zullen zijn. "Dat betekent een stevige belasting voor het ziekenhuispersoneel, ook tijdens de feestdagen." Dat personeel hoopte juist op wat meer rust rond Kerst en Oud en Nieuw.

Vandaag werd gemeld dat er 150 nieuwe coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn 10 nieuwe opnames minder dan gisteren. Op de intensive care werden 24 nieuwe patiënten opgenomen, oftewel 3 opnames meer dan gisteren.

In totaal liggen er nu 1660 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1641), van wie 470 op de IC (gisteren: 469). Er zijn dus meer coronapatiënten opgenomen dan ontslagen.