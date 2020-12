Dag voordat kabinet knopen doorhakt, regent het symbolische acties

Het is de bedoeling dat horecazaken vandaag hun panden dichttimmeren of afplakken, om te laten zien hoe een stad of dorp eruitziet als ze op de fles gaan. Zaken die iets subtieler willen protesteren, houden vanavond de lampen aan, zoals in Amsterdam.

Ook de evenementenbranche, al maanden aan handen en voeten gebonden, wil een signaal afgeven. Onder het motto 'The show must go on' vraagt de sector eveneens om perspectief voor het komende jaar. Om te beginnen zouden er 'testevenementen' gehouden moeten kunnen worden in januari, en niet pas als het coronastadium 'waakzaam' is bereikt.

"Met de ontwikkelingen op het gebied van sneltesten is de koudwatervrees van het kabinet onbegrijpelijk", zegt Jolanda Jansen van de Alliantie van Evenementenbouwers. "We willen dat de politiek zich realiseert dat evenementen in het voorjaar en de zomer van 2021 niet door zullen gaan als er op korte termijn geen toezeggingen worden gedaan en er geen stappen worden gezet."

The show must go on zal ook na het luchtalarm van 12.00 uur te zien en te horen zijn op radio, televisie en sociale media en geprojecteerd op een aantal grote evenementenlocaties. Voor de gelegenheid, en vanwege zijn 75-jarig bestaan vorige week, heeft het Metropole Orkest met DI-RECT-zanger Marcel Veenendaal en het ZO! Gospel Choir een cover opgenomen van de Queen-klassieker.

Weinig verwachtingen

Of al de acties invloed zullen hebben op het kabinet is de vraag. "De hoop was toch dat je rond 10 december richting ruim 3000 besmettingen zou zitten en niet op bijna 6000, en dat je richting tien opnames op de intensive care zou zitten en niet over de 20", sprak premier Rutte vrijdag nog.

Grote versoepelingen worden morgen dan ook niet verwacht, maar 'kleine stapjes', zoals de amateursport het verwoordde, zitten wellicht wel in het vat.