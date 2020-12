Duitse en Noorse energiereuzen doen mee aan 'waterstofeconomie' Groningen

Waterstof is pas groen en duurzaam als er genoeg duurzaam opgewekte elektriciteit beschikbaar is. Dat is voorlopig nog niet het geval en waterstof is duur om te maken. Bovendien lekt er bij het omzetten van elektriciteit naar waterstof relatief veel energie weg. Toch heeft waterstof volgens steeds meer bedrijven en overheden in Europa de toekomst.

Kabinet worstelt ermee

Hoewel minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een warm pleitbezorger is van waterstof, worstelt het kabinet met de manier waarop de productie ervan gestimuleerd moet worden. Om klaar te zijn voor de toekomst moet er begonnen worden met het opschalen van de productie door grotere fabrieken te bouwen, maar de huidige subsidieregelingen zijn daar niet op ingericht.

Minister Wiebes ziet wel mogelijkheden voor plannen zoals NorthH2, liet hij afgelopen vrijdag weten in een brief aan de Tweede Kamer. Ook ziet hij redenen om de bouw van waterstoffabrieken financieel te ondersteunen. Het kabinet denkt ook dat er meer windparken op zee gebouwd moeten worden om de klimaatdoelen te halen. Toch neemt het huidige kabinet, dat nog tot maart volledig in functie is, geen grote besluiten meer over uitbreiding van wind op zee en waterstof.

Er wordt wel van alles onderzocht en voorbereidt zodat een volgend kabinet na de verkiezingen knopen kan doorhakken. Zo moeten er snel nieuwe gebieden aangewezen worden voor extra windparken op zee. Netbeheerder Tennet moet voorbereidingen treffen om deze parken op tijd aan te kunnen sluiten op het hoogspanningsnet. Verder komt er onderzoek naar de toekomstige productie van waterstof op zee.