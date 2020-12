300 betogers opgepakt bij Wit-Russisch protest tegen president

In de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn volgens de politie zeker 300 betogers opgepakt bij een protest tegen president Loekasjenko. Zoals op elke zondag sinds de verkiezingen in augustus gingen Wit-Russen in verschillende steden de straat op om het aftreden van Loekasjenko te eisen. De mensenrechtenorganisatie Viasna zegt ruim 200 namen van arrestanten te hebben geregistreerd.

In de hoofdstad verzamelden duizenden demonstranten zich in verschillende woonwijken. Ze liepen op allerlei plekken in de stad mee in protestmarsen. Met deze nieuwe strategie proberen de actievoerders het de oproerpolitie moeilijk te maken. Eerder werd massaal in het stadscentrum van Minsk geprotesteerd, en konden agenten de betogers omsingelen en afvoeren.

In het centrum van de stad stonden waterkanonnen, militaire vrachtwagens en pantservoertuigen opgesteld. Een aantal metrostations was afgesloten en toegang tot het internet was beperkt. Onder de arrestanten zijn vier Wit-Russische journalisten, zegt de journalistenbond.

Achttiende zondagse protest

Achttien achtereenvolgende zondagen is massaal geprotesteerd tegen de president, die het land al sinds 1994 leidt. Loekasjenko werd bij de verkiezingen van 9 augustus herkozen, maar volgens de oppositie is er bij de stembusgang gefraudeerd en heeft oppositieleider Tichanovskaja gewonnen. Bij de demonstraties zijn de afgelopen maanden doden en gewonden gevallen en werden in totaal zo'n 30.000 betogers gearresteerd.

Het Westen erkent de herverkiezing van Loekasjenko niet en de EU heeft sancties getroffen tegen de Wit-Russische elite. De Russische president Poetin, een belangrijke steunpilaar van Loekasjenko, dringt aan op een dialoog met de oppositie om een oplossing voor de politieke crisis te bereiken.