Politie Zwolle bekeurt vijftien mondkapweigeraars in supermarkt

Politie Zwolle @POL_Zwolle

Vanmiddag hebben we 15 mensen bekeurd die zich zonder mondkapje ophielden in een supermarkt #Zwolle 3 personen kregen een bon omdat zij hun identiteitsbewijs niet konden tonen. 1 persoon is aangehouden omdat we zijn identiteit niet konden achterhalen #mondkapjesplicht #corona ^cw