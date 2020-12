Oudste WO II-veteraan Paul Moerman (104) overleden

Vrijdagavond is de oudste nog levende Nederlandse veteraan van de Tweede Wereldoorlog, Paul Moerman, overleden. Hij was de dag ervoor 104 jaar geworden. Moerman was op de jaarlijkse Veteranendag een opvallende figuur: om zijn nek droeg hij een ingelijst getypt velletje met daarop de namen van zijn "dierbare overledenen". Het waren zijn gesneuvelde kameraden met wie hij samen vocht bij de slag om Ypenburg in 1940.

Moerman moest in 1936 opkomen als dienstplichtig militair. Drie jaar later, vlak voor Hitler Polen binnenviel, mobiliseerde het Nederlandse leger en moest ook Moerman zich melden. Op 10 mei 1940 nam hij met het regiment Grenadiers deel aan de slag om Ypenburg. Het vliegveld werd heroverd op de Duitsers, maar met de capitulatie op 15 mei kwam het opnieuw in Duitse handen.

'Beelden zijn nog glashelder'

"Ik droom er nog weleens van, van die verschrikkingen op Ypenburg", vertelde hij afgelopen juni ter gelegenheid van Veteranendag. "Ik zie die beelden glashelder, als een film die gisteren gedraaid heeft." Hij was achteraf dankbaar dat hij niet had geschoten op al die mensen die uit de brandende gebouwen op de luchthaven vluchtten. "Ik kon niet onderscheiden wie Hollanders waren en wie Duitsers." Moerman zei dat hij zich anders zijn leven lang zou hebben afgevraagd of hij misschien een vader met kinderen zou hebben gedood.

Op 14 mei moest het regiment van Moerman opnieuw in actie komen, nu in Overschie, ten noorden van Rotterdam. Als verkenner werd Moerman vooruit gestuurd om de Duitse posities te achterhalen. Aan de daaropvolgende aanval deed hij op eigen verzoek niet mee.