'Spaanse oud-koning Juan Carlos wil met fiscus schikken in een creditcardzaak'

De Belastingdienst heeft nog niet gereageerd op het voorstel, dat de advocaat van Juan Carlos heeft ingediend.

Juan Carlos verliet Spanje begin augustus, vanwege "bepaalde gebeurtenissen" in zijn privéleven vroeger. Later die maand bleek dat hij in de Verenigde Arabische Emiraten was. Waarom is niet helemaal duidelijk. Wel is bekend dat de oud-vorst nauwe banden heeft met de regio.