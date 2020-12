Nabestaanden Roald Dahl zeggen sorry voor diens antisemitisme

De nabestaanden van Roald Dahl hebben publiekelijk hun excuses aangeboden voor antisemitische uitlatingen van de Britse auteur. Op de website van de in 1990 overleden schrijver is een korte verklaring geplaatst van de kleinkinderen van Dahl.

In de verklaring staat: "De familie Dahl en The Dahl Company bieden hun oprechte excuses aan voor de blijvende en vanzelfsprekende pijn als gevolg van eerdere opmerkingen van Roald Dahl."

Om welke opmerkingen het precies gaat, wordt niet gespecificeerd. Maar volgens Britse media is de verklaring onder meer naar buiten gebracht vanwege een interview in 1983. Daarin stelde hij: "In het Joodse karakter zit iets wat vijandigheid oproept. Zelfs een miskleun zoals Hitler koos hen met een reden als doelwit." In weer een ander interview zei hij dat Joden nagenoeg alle media in handen hebben - een bekend geluid onder antisemieten.

In de verklaring schrijven de kleinkinderen de antisemitische uitlatingen van de schrijver "onbegrijpelijk" te vinden. "Zulke bevooroordeelde opmerkingen staan in schril contrast tot de man die wij kenden."

Hartstochtelijk oneens

Aan de Britse krant The Sunday Times gaven zij verder toe dat het niet makkelijk was om excuses te maken voor de woorden van hun "geliefde opa", maar zeggen ze ook dat ze het "hartstochtelijk oneens" zijn met hem.

Dahl schreef boeken voor kinderen en volwassenen, maar zijn fictie voor kinderen is veruit het bekendst. Klassiekers zoals Sjakie en de chocoladefabriek, De Grote Vriendelijke Reus en Matilda zijn wereldberoemd. Eind vorige maand verscheen een nieuwe verfilming van zijn boek De heksen.