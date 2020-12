Demonstratie en verzet om verbreding A27 nu ook provincie Utrecht tegen is

"Dit is precies het tracébesluit dat vorig jaar door de Raad van State is vernietigd vanwege stikstof", zei Jos Kloppenburg, voorzitter van de Vrienden van Amelisweerd eerder tegen RTV Utrecht. "Nu zijn er middelen om stikstofoverlast te compenseren, zegt de minister. Nou, ik moet dat nog zien. We gaan hiertegen in beroep. We zien best wel kansen om ook dit besluit te laten vernietigen."

Volgens Anneke Wensing, die namens verschillende Utrechtse actiegroepen spreekt, is het onzin dat natuur wordt gecompenseerd. "Dat is een farce. Als je nieuwe bomen in de plaats van oude bomen neerzet, duurt het wel 40 jaar voordat je dezelfde waarde hebt bereikt. Dat kan gewoon niet in tijden van een klimaatcrisis."

In 1982 werd ook al een deel van het bos bij Amelisweerd weggehaald voor de aanleg van de A27. Actievoerders probeerden dat tegen te houden door in bomen te gaan zitten. Sommigen maakten zelfs boomhutten en bleven er slapen, meldt RTV Utrecht. Maar terwijl er een kort geding bezig was over de zaak - en de demonstranten dus even niet in de bomen zaten - werden de bomen in rap tempo gekapt.

Reeks nieuwe acties

Lang geleden zijn door de gemeente Utrecht, de provincie en het Rijk afspraken gemaakt over onder meer de verbreding van de weg. De A27 moet volgens de huidige planen de breedste snelweg van ons land worden, maar de gemeente verzet zich sinds enige tijd tegen de plannen. De provincie liet vorige maand voor het eerst ook weten tegen te zijn.

"De verbreding van de A27 is een cadeau van het Rijk aan ons om de doorstroming te verbeteren", lichtte PvdA-Statenlid Julie d'Hondt toe aan de regionale omroep. "Maar wij willen dat cadeau helemaal niet meer."