Franse oud-president Giscard d'Estaing in besloten kring begraven

In het Franse dorp Authon is de Franse oud-president Valéry Giscard d'Estaing begraven. De 94-jarige staatsman overleed deze week aan de gevolgen van covid-19. Frankrijk houdt woensdag een dag van nationale rouw.

Op verzoek van de oud-president zelf was de begrafenisdienst in zijn laatste woonplaats kleinschalig. Er waren zo'n veertig aanwezigen. Giscard D'Estaing komt te liggen naast zijn dochter Jacintha, die in 2018 overleed.