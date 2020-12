Vaccinatieprogramma Rusland van start gegaan

De "massale" vaccinatiecampagne tegen het coronavirus die vandaag in Rusland van start gaat, begint op relatief kleine schaal. Vooralsnog kunnen alleen geselecteerde groepen in Moskou zich laten inenten. Het gaat om mensen die in het onderwijs, de gezondheidszorg en de sociale dienstverlening werken. Voor de Russische strijdkrachten geldt een apart programma.

In Moskou kunnen degenen die dat willen in zeventig poliklinieken terecht voor hun eerste prik met het in Rusland ontwikkelde Spoetnik V-vaccin, waarvan de derde testfase overigens nog niet volledig is afgerond. De tweede inenting volgt drie weken later. Volgens vicepremier Golikova biedt het vaccin drie weken na die tweede prik volledige bescherming.

Vaccinatie is gratis voor Russische staatsburgers. De Moskouse burgemeester Sobjanin meldde op Twitter dat zich gisteren 5000 belangstellenden hebben aangemeld.

Ouderen niet

Niet alle leraren, artsen en sociaal werkers komen in aanmerking. Als ze ouder zijn dan 60 kunnen ze niet meedoen. Dat geldt ook voor mensen die recent griep hebben gehad of een griepprik hebben gekregen. Ten slotte zijn ook chronisch zieken uitgesloten, zoals mensen die lijden aan diabetes, epilepsie, een nier- of leverziekte of een hart- of longaandoening.

Volgens de autoriteiten zijn er in eerste instantie 186.000 doses van het vaccin beschikbaar voor burgers. Voor militairen komen er daar nog eens 15.000 bij. Gehoopt wordt dat er voor het eind van het jaar twee miljoen vaccins zijn geproduceerd en over Rusland zijn verspreid. Geleidelijk aan zal er dan ook in andere regio's gevaccineerd kunnen worden.

Deelname aan het vaccinatieprogramma is vrijwillig, maar over die vrijwilligheid bestaan wel twijfels. Veel mensen zijn bang dat ze hun baan kwijtraken als ze niet meedoen. In een recente opiniepeiling heeft 59 procent van de bevolking aangegeven niet gevaccineerd te willen worden.