Time Magazine kiest voor het eerst een Kind van het Jaar

Time Magazine, dat al sinds 1927 een Persoon van het Jaar kiest, heeft nu voor het eerst ook een Kind van het Jaar uitgeroepen. Het is de 15-jarige Gitanjali Rao uit de Amerikaanse staat Colorado. Er waren in totaal zo'n 5000 kinderen aangemeld voor de titel.

Gitanjali Rao staat deze week op de omslag van het blad, waarin ze wordt gepresenteerd als wetenschapper en uitvinder. In een interview met actrice en regisseur Angelina Jolie vertelt ze over haar jeugd tot dusver en over haar ambities.

Rao zoekt naar oplossingen voor problemen zoals verslaving aan pijnstillers en vervuild drinkwater. Ze wil ook een wereldwijde gemeenschap van jonge vernieuwers creëren om problemen over de hele wereld aan te pakken.

App tegen internetpesten

Ook heeft ze de app Kindly ontwikkeld, die kan helpen in de strijd tegen internetpesten. Gebruikers typen een woord of zin in die ze willen versturen en de app vertelt dan of dat woord of die zin kwetsend is. De gebruiker kan dan zelf besluiten om de woordkeuze te veranderen of niet.

Het is weliswaar de eerste keer dat er een Kind van het Jaar is onderscheiden, maar Gitanjali is niet de eerste minderjarige die door Time in het zonnetje is gezet. Vorig jaar werd de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg uitgeroepen tot Persoon van het Jaar. Ze was toen zestien jaar.