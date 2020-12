Thierry Baudet door als partijleider FvD, 76 procent leden is voor

De oprichter van Forum voor Democratie trok zich vorige week terug als leider, maar hij kwam daar al snel van terug. Het verdeelde bestuur zag toen geen andere oplossing dan aan de leden te vragen of zij met hem door wilden en schreef een bindend referendum uit.

Niet anoniem

Er kwam veel kritiek op het snel georganiseerde online referendum. De vrees was dat dat gehackt kon worden en niet anoniem was. Daarbij werd steeds gewezen op de lijsttrekkersverkiezing bij het CDA in juli van dit jaar. Die moest over, omdat niet gegarandeerd kon worden dat die eerlijk was verlopen. Het bestuur van FvD bezweert dat alles goed is verlopen.

Een van de consequenties van de uitslag van het referendum is dat de drie Europarlementariërs van Forum voor Democratie zich van de partij zullen afscheiden. Het gaat om Derk Jan Eppink, Rob Rooken en Rob Roos. Zij willlen Baudet niet meer als partijleider. Ook onder anderen negen van de elf Statenleden in Zuid-Holland willen zich afscheiden.