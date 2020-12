Meer dan helft bedrijven moet deel loonsteun terugbetalen

Rond de 60 procent van de bedrijven die van de overheid steun kregen voor de loonkosten moet geld terugbetalen. Dat schrijft minister Koolmees aan de Tweede Kamer.

Het gaat om steun die in de eerste periode van de coronacrisis (van maart tot mei) is verleend onder de zogenoemde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1).

Veertig procent van de bedrijven krijgt juist nog extra steun, aldus minister Koolmees.

"De belangrijkste verklaring is dat achteraf gezien sommige bedrijven wel degelijk omzet hebben gedraaid, waar dat niet verwacht werd. Zo hebben sommige bedrijven meer steun aangevraagd omdat ze van te voren hogere verliezen verwachtten. Maar neem bijvoorbeeld de horeca, toen de kroegen in juni toch open gingen werd er wel degelijk omzet gedraaid", aldus Koolmees vanmiddag na de wekelijkse kabinetsvergadering.

Bedrijven konden een beroep doen op de regeling als ze tenminste 20 procent van hun opbrengsten zagen wegvallen door de coronamaatregelen. Loonkosten tot 90 procent konden ze vergoed krijgen, het subsidiebedrag was deels ook afhankelijk van de mate waarin de omzet werd geraakt.

Coulanceregeling

De regeling was bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Dat sommige bedrijven nog extra steun krijgen en anderen juist moeten bijbetalen had Koolmees wel verwacht. "En uiteindelijk is het ook rechtvaardig dat alle bedrijven hetzelfde worden behandeld."

140.000 bedrijven deden een beroep op de regeling. Naar schatting ruim 80.000 bedrijven moeten terugbetalen. Het gaat om kleinere bedrijven die een deel of het hele bedrag moeten terugstorten, Sociale Zaken is dat nog in kaart aan het brengen. Redenen kunnen dus zijn dat de loonkosten voor een bedrijf in werkelijkheid lager bleken doordat bijvoorbeeld minder flexwerkers werden ingezet.

Sommige bedrijven zagen dit aankomen, andere niet, zegt Koolmees. Het ministerie werkt daarom ook aan een coulanceregeling. "Ondernemers krijgen alle tijd om terug te betalen. Die periode wordt opgerekt. "