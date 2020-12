Toezichthouder wil Emmen niet inruilen voor paleis en vier vrouwen in Benin

Toch ziet Baparape Ali - die jaren geleden met zijn gehandicapte zoon naar Nederland kwam om te werken en inmiddels de Nederlandse nationaliteit heeft - het niet zitten om de troon te bestijgen.

"Ik ben gelukkig hier in Nederland", zegt de prins. "Ik heb weliswaar vier vrouwen in Benin, maar als ik koning word zit ik alleen maar in mijn paleis en wordt alles voor mij geregeld. Ik ben 100 procent Nederlands en ik wil hier blijven", zegt de prins.

Vriend Reilman twijfelt niet aan het verhaal van Baparape Ali. "Hij is er geen man naar om fantasieverhalen te vertellen. Ook dat van die vier vrouwen geloof ik wel, want hij komt altijd heel moe terug als hij in Benin is geweest."

Baparape Ali is niet verplicht om koning te worden in zijn geboorteland. "Als ik lang genoeg wacht dan kronen ze iemand anders tot koning. Pas als diegene is overleden ben ik weer aan de beurt. Dus ik hoop dat dat heel lang duurt."

Hij gaat wel naar Benin om de begrafenis van zijn oom bij te wonen, maar Reilman denkt dat hij daarna gewoon weer terugkomt. "Ik ken hem inmiddels goed genoeg en spreek hem vaak. Ik denk niet dat hij daar blijft."

Petitie gestart

Terug in Nederland zit hij dan wel op korte termijn zonder werk en zou hij moeten leven van een uitkering. Reilman wil dat Baparape Ali toezichthouder blijft en hij begon daarom samen met anderen een handtekeningenactie.

Die petitie is inmiddels ongeveer vierhonderd keer ondertekend. "We zijn met de gemeente Emmen in gesprek", zegt Reilman. "Hopen dat het iets oplevert."