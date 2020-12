Maandenlang thuiswerken: 'Mijn leven is een saaie pap geworden'

"Elke dag thuiswerken is hetzelfde. Ik en mijn pyjama. Elke dag weer." Het leven van de 28-jarige Mimi uit Amsterdam is momenteel niet zoals ze zou willen. "Mijn leven is een saaie pap geworden." De freelancer in de online marketing is klaar met het thuiswerken. En ze is niet de enige: veel mensen hebben het er moeilijk mee in de coronapandemie.

Bedrijven en organisaties zien dat een groeiende groep medewerkers het mentaal steeds moeilijker vindt om thuis te werken.

"Ik word gewoon zo onproductief van het thuiswerken. Ik stel alles uit, begin een beetje te lummelen", vertelt Mimi. "Het wordt steeds moeilijker om me aan te kleden, om goed te eten."

'We missen elkaar'

Een beeld dat het internationale bedrijf Unilever herkent. Sinds maart werken de medewerkers van Unilever thuis, vertelt woordvoerder Fleur van Bruggen. Het bedrijf verspreidt maandelijks een vragenlijst onder de medewerkers om te kijken hoe het met ze gaat. Daaruit blijkt dat 1 op de 3 mensen zich minder prettig voelt dan voordat thuiswerken noodzakelijk was. "We missen elkaar. Het informele. Samen even lunchen, even kletsen. Het weekend doornemen. Het menselijk contact."

Het bedrijf ziet dat mensen moeite hebben om de dag af te sluiten. "Je stopt niet meer je laptop in je tas, stapt in de auto of op de fiets en komt thuis. Dat is belangrijk." Ook vindt een kwart van de mensen het gebrek aan contact met het team vervelend. "De medewerkers vinden het daardoor lastig om een connectie met het team te krijgen", zegt Van Bruggen.