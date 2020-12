Marco Kroon in rechtszaal: 'Ik ben geen potloodventer'

Majoor Marco Kroon is "diep geraakt en zwaar beledigd om uitgemaakt te worden voor potloodventer". Dat zei hij vandaag in de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem. Daar dient zijn hoger beroep tegen een taakstraf en een voorwaardelijke boete die Kroon kreeg nadat hij was betrapt op wildplassen tijdens het carnaval in maart vorig jaar in Den Bosch.

De drager van de Militaire Willems-Orde staat terecht voor wildplassen, het geven van een kopstoot aan een agent en schending van de eerbaarheid door zijn ontblote geslachtsdeel te tonen. Kroon begon de zitting bij het hof met het voorlezen van een persoonlijke verklaring. Die had hij op papier gezet "omdat ik emotioneel best aan mijn taks zit".

"Ik vind dat ik ten onrechte ben veroordeeld voor mishandeling en schennispleging", zei Kroon. Ook zei hij dat het hem spijt dat het zo is gelopen. "Ik betreur het voorval en de nasleep ten zeerste."

Kikkerpak

Kroon ontkent dat hij tijdens zijn arrestatie een kopstoot gaf aan een agent. "Ik zou nooit een agent bewust aanraken. Die zie ik als een collega. Mijn sympathie en respect voor de politie is groot", zei hij tegen de voorzitter van de militaire kamer. "Ik kan me niet voorstellen dat u de beweging uitlegt als kopstoot."

De 50-jarige Kroon zei ook dat de politie zijn geslachtsdeel nooit kon hebben gezien. Om zijn pleidooi kracht bij te zetten, trok hij in de rechtszaal zijn carnavals-kikkerpak aan over zijn militaire uniform, schrijft Omroep Brabant. De panden van de jas belemmeren het zicht op zijn geslachtsdeel, zei hij.

Voor de kopstoot en het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente werd Kroon eind vorig jaar veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. Voor het wildplassen zelf kreeg Kroon afgelopen voorjaar een voorwaardelijke boete van 140 euro. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een taakstraf van 100 uur geëist en een boete van 120 euro.