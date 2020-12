Zeeuwse gemeenten: voortbestaan jeugdzorg gewaarborgd

Intervence bevestigt dat de organisatie er in het verleden slecht heeft voorgestaan, zowel financieel als wat betreft de bedrijfscultuur, het personeelsverloop en het ziekteverzuim. "Maar in 2019 is er begonnen met een reorganisatie. De bedrijfscultuur is opener en platter geworden, er zijn nieuwe managers, het verloop en ziekteverzuim lopen terug, we hebben geen tekorten meer en alle neuzen staan dezelfde kant op", zegt directeur-bestuurder Sira Kamermans. "Het aantal klachten is gedaald en er zijn geen wachtlijsten meer."

Ze betreurt het dat de gemeenten vasthouden aan een beeld uit het verleden. Intervence loopt naar eigen zeggen nu alleen nog tegen problemen aan die landelijk spelen in de Jeugdzorg.

Kamermans ziet het gekozen scenario als een groot risico voor de continuïteit van de zorg en de organisatie. Het gaat om gezinnen in een onzekere periode. "Die hebben te maken met maatregelen die door de kinderrechter worden opgelegd, zoals ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing en krijgen nu te maken met een enorme versnippering."

Kennis van de regio

Met het verdwijnen van Intervence uit Zeeland is er geen regionale organisatie meer. "Dat is een rigoureus besluit. Als regionale organisatie heb je meer direct contact, je hebt kennis van de regio en het is een groot voordeel in de samenwerking met ketenpartners."

Kamermans ziet in dat de gemeenten in zwaar weer zitten, maar vraagt zich af of de benodigde 1,4 miljoen euro, verdeeld over dertien gemeenten, opweegt tegen het lot van de kinderen. "De vraag is waarvoor je kiest."