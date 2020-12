Pand van The Black Archives in Amsterdam beklad: 'Roetveegpiet is genocide'

Het gebouw van de cultuurhistorische organisatie The Black Archives in Amsterdam is beklad. Muurschilderingen van Surinaamse helden zijn wit geschilderd. Ook zijn er stickers op de deur geplakt met de tekst 'roetveegpiet is genocide'.

Het pand is eigendom van Vereniging Ons Suriname (V.O.S). "We zijn heel erg verontwaardigd en boos", zegt voorzitter Vincent Soekra tegen AT5. "Het is een laffe daad en we nemen het erg serieus." De organisatie gaat aangifte doen.

De actie jaagt Soekra ook angst aan. "Ik ben van nature niet bang ingesteld, maar je wordt echt belaagd. Ik hoop dat de autoriteiten er alles aan doen om deze vandalen te kunnen pakken."

The Black Archives is drie jaar geleden opgericht en verzamelt boeken en voorwerpen uit nalatenschappen van zwarte schrijvers en wetenschappers. De organisatie heeft onder meer als doel om informatie over de zwarte gemeenschap toegankelijk te maken.

De voorzitter van The Black Archives, Mitchell Esajas, is vandaag in de Tweede Kamer om te praten over racisme: