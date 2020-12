Kabinet werkt aan nieuwe versie routekaart met coronamaatregelen

Het kabinet werkt aan een nieuwe versie van de routekaart, het schema waaraan burgers kunnen aflezen welke coronamaatregelen in aantocht zijn. Op de kaart staat bijvoorbeeld wat er gebeurt als het aantal positieve tests boven een bepaald aantal uitkomt.

De Telegraaf schrijft vanochtend dat in de nieuwe routekaart ook zaken als vaccinatiegraad en testbeleid bepalen welke maatregelen er worden genomen. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat het kabinet werkt aan aanpassingen, waarin "ook de route naar versoepelingen wordt uitgewerkt".

Volgens het ministerie is dat nodig voor de volgende fase van de crisis. De aanpassing gebeurt op verzoek van de Tweede Kamer, benadrukt Volksgezondheid.

Wanneer de nieuwe routekaart klaar is, is nog niet duidelijk. Tot de actualisering geldt de huidige kaart. Het kabinet denkt op dit moment na over hoe het verder moet met de coronamaatregelen en over wat er met de feestdagen mogelijk is. Dinsdag is er weer een persconferentie.

Je kunt de huidige routekaart als pdf bekijken; hieronder enkele categorieën: