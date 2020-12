120 gemeenten hadden nooit een vrouwelijke burgemeester

Eerste vrouwelijke burgemeester in 1946

In 1919, het jaar dat het algemeen kiesrecht werd ingevoerd, werden ook de eerste vrouwelijke wethouders benoemd. Die primeur was voor Oostzaan en Valkenburg in Zuid-Limburg.

Het duurde tot vlak na de Tweede Wereldoorlog voordat Nederland toe was aan de aanstelling van de eerste vrouw als burgemeester. Truus Smulders-Beliën zou het twintig jaar volhouden in de toenmalige Noord-Brabantse gemeente Oost, West- en Middelbeers (later opgegaan in Oirschot). Ze trad aan in 1946 en bleef burgemeester tot aan haar overlijden in 1966.

De eerste burgemeesters waren er al in de Middeleeuwen, maar pas vanaf 1824 kregen alle steden er een. De lijst in Rotterdam gaat terug tot 1622, zonder dat daar dus ooit een vrouw bij was.