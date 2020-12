4942 nieuwe besmettingen, iets meer dan het daggemiddelde van afgelopen week

De hoofdredactie van NOS Nieuws heeft besloten om de coronacijfers niet meer standaard elke dag via een pushbericht te verspreiden en te melden in de televisiejournaals.

De reden daarvoor is dat de dagelijkse RIVM-cijfers de afgelopen weken sterk fluctueren: verschillen van meer dan duizend per dag zijn geen uitzondering. Op deze pagina is meer te lezen over de keuze om de cijfers niet meer elke dag te verspreiden via een pushbericht.