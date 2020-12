'Consument onvoldoende gewaarschuwd voor opeet-hypotheek'

Er gaat te veel mis met de informatie die consumenten krijgen over opeet-hypotheken, ook wel verzilverhypotheken genoemd. Dat zijn relatief nieuwe hypotheken die vooral door gepensioneerden worden afgesloten om een deel van de overwaarde op hun huis alvast te kunnen spenderen zonder het huis te moeten verkopen.

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten concludeert in een onderzoek dat sommige aanbieders te weinig waarschuwen voor de risico's. Het Nederlands Dagblad heeft het rapport, dat morgen wordt gepubliceerd, ingezien.

Informatie op sites van aanbieders is soms te algemeen. "Hierdoor kan de consument op het verkeerde been worden gezet", schrijft de toezichthouder. Huiseigenaren krijgen daarnaast soms de garantie dat ze in hun huis kunnen blijven wonen en niet met een restschuld komen te zitten. Maar dat is niet bij alle opeet-hypotheken het geval. Soms moet het huis bij een bepaald limiet worden verkocht of blijft er toch een restschuld over.

Ook is de rente relatief hoog. Die hoeft niet direct te worden betaald, maar wordt maandelijks bij het hypotheekbedrag opgeteld. Dat bedrag blijft daardoor oplopen en dat leidt tot een steeds hogere rente-op-rente.