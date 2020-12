Geen frisdrankautomaten meer: ziekenhuizen maken afspraken over gezonde voeding

Elf ziekenhuizen hebben afgesproken dat ze patiënten, medewerkers en bezoekers gaan stimuleren om gezonder te eten.

Ze hebben hun handtekening gezet onder een verklaring om in 2022 alleen nog maar gezond eten aan te bieden. Dat is eerder dan in het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken; daarin staat het streven dat in 2025 de helft van de ziekenhuizen een gezond voedingsaanbod heeft. In 2030 moet dat gelden voor alle ziekenhuizen.

Een van de ziekenhuizen is Gelderse Vallei in Ede, waar al jaren wordt gewerkt aan verbeteringen op het gebied van eten en drinken. "We proberen er alles aan te doen om mensen gezonde keuzes te laten maken", zegt bestuursvoorzitter Mirjam van 't Veld in het NOS Radio 1 Journaal.

"Mensen die in het ziekenhuis liggen zijn ontvankelijker voor de boodschap van gezonde voeding." Het gevolg is dat patiënten in sommige gevallen sneller herstellen en daardoor eerder het ziekenhuis uit kunnen. In het eten zit nauwelijks nog zout en in het ziekenhuis zijn frisdrankautomaten weggehaald.

Tas met recepten

"Bij eten en drinken was het eerst alleen: het moet op temperatuur zijn", zegt Eline Vermeulen, manager eten, drinken en gastvrijheid bij het ElisabethTweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk. "Medische zorg bestaat traditioneel uit een operatie, medicatie en goede verzorging aan het bed. Daar is nu eten en drinken bij gekomen, want dat draagt bij aan het herstel en welzijn van onze patiënten."

Bij het ElisabethTweeSteden Ziekenhuis is het aanbod voor medewerkers en bezoekers voor 95 procent gezond, maar vooral die laatste groep pakt nog nog relatief vaak naar minder verantwoord voedsel. Vermeulen: "Ongezond eten stoppen we weg, maar de bezoeker weet het toch nog te vinden."

Patiënten die tijdens hun ziekenhuisopname de smaak te pakken hebben gekregen, kunnen bij het ziekenhuis een gevulde boodschappentas inclusief recepten aanschaffen om ook thuis gezond te eten.

40 procent minder afval

Het is belangrijk dat mensen niet het gevoel hebben dat het gezonde eten hun figuurlijk gezien door de strot wordt geduwd. "Mensen willen niet dat dat voor hen wordt bepaald", zegt Roel Hermans van het Voedingscentrum. "Ongezond eten hoeft niet verboden te worden, maar je kan wel mensen de juiste kant op sturen. We weten uit onderzoek dat mensen vaker het eten pakken dat vooraan ligt."

De focus op ander eten is "niet per se goedkoper", zegt Van 't Veld van het ziekenhuis in Ede. "Daar moet ik eerlijk over zijn. Maar het is wel belangrijk dat we dit doen. En een voordeel is dat we veel minder afval hebben, ruim 40 procent." Dat komt onder meer doordat patiënten eten kunnen bestellen wanneer ze zin hebben. Daardoor wordt het bestelde eten vaker opgegeten.