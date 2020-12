'Bedrijven betalen helft facturen niet op tijd sinds begin van coronacrisis'

Ruim de helft van de facturen in Nederland is sinds de uitbraak van het coronavirus door bedrijven niet op tijd betaald. Dat zegt kredietverzekeraar Atradius op basis van een jaarlijkse peiling. Het gaat om 56 procent, in dezelfde periode vorig jaar was dit 32 procent. Atradius onderzocht ruim 2600 bedrijven in dertien Europese landen, waarvan 200 Nederlandse bedrijven.

Daaruit bleek ook dat in Nederland het aantal dagen dat een factuur openstaat het sterkst is gestegen in vergelijking met de andere landen. De Nederlandse respondenten gaven aan dat ze gemiddeld 25 dagen langer moesten wachten voordat hun facturen werden betaald.

Langere betalingstermijn

Aan de andere kant meldt de kredietverzekeraar dat bedrijven ook vaker bereid zijn om klanten, vooral uit eigen land, langere betalingstermijnen te geven. Het gaat om bijna de helft van de Nederlandse bedrijven die deelnamen aan het onderzoek. De betalingstermijn nam met drie weken toe ten opzichte van vorig jaar.

"Een belangrijke reden voor die verlengde betaaltermijnen is opnieuw de coronacrisis", zegt Edwin Kuhlman van Atradius Nederland. "Door meer handelskrediet aan te bieden hopen bedrijven hun concurrentievermogen te vergroten en de verkoop te stimuleren."

'Hoopgevend'

Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven verwacht dat de kredietwaardigheid van hun klanten volgend jaar verbetert. Ook verwacht twee derde dat de Nederlandse economie zich dan zal herstellen en is 45 procent positief over de internationale economie.

Kuhlman noemt het "hoopgevend" dat veel bedrijven positief zijn. "Nu er duidelijke signalen zijn dat volgend jaar een vaccin beschikbaar komt, zal dit ongetwijfeld positieve effecten hebben op het sentiment en leiden tot een opleving van de wereldhandel."